Nuovo ricorso al Coni del Trapani: Serie B a 22 squadre? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Potrebbe non essersi conclusa la telenovela legata al Trapani. Il 6 agosto scorso il Collegio di Garanzia aveva confermato la sanzione disciplinare in merito ai due punti di penalizzazione, dichiarando di fatto la retrocessione in Serie C. In queste ore la società ha deciso di presentare un Nuovo ricorso al Coni e dunque potrebbero esserci delle novità. Secondo quanto trapela e quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, nel caso il Trapani fosse riammesso potrebbe esserci una Serie B a 22 squadre. Resta un’ipotesi difficile e forse più remota di quanto si pensi, vista la volontà di togliere posti al campionato cadetto e non aggiungerli. Leggi su sportface

