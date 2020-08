Nuovo rialzo dei casi in Italia, 481 contagi e 10 morti (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Secondo giorno di fila con numeri alti di nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi se ne registrano 481, contro i 412 segnalati ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10, contro i 6 di ieri, portando il totale a 35.225. Il numero di casi totali in Italia dall'inizio dell'epidemia sale a 251.713; quello dei dimessi guariti è 202.697 (+236); le persone ricoverate con sintomi sono 779 (-22 su ieri), cui si aggiungono i 53 (+4) in terapia intensiva; le persone in isolamento domiciliare sono al momento 12.959 (+248). Per un totale di attualmente positivi pari a 13.791 (+230). Nel dettaglio per regioni, oggi la Lombardia torna davanti a tutte con 102 nuovi casi, quindi il Veneto con 60, il Piemonte con 42, l'Emilia Romagna con 41, a seguire Lazio (37), Toscana (33), Puglia (33), ... Leggi su agi

AGI - Secondo giorno di fila con numeri alti di nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi se ne registrano 481, contro i 412 segnalati ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10, contro i 6 di ...