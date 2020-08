Nuoto, farfalle volanti al Settecolli: Burdisso sfiora il record (Di mercoledì 12 agosto 2020) La seconda giornata del Settecolli, valido eccezionalmente come campionato italiano, comincia sotto il segno delle farfalle. Prima Ilaria Bianchi torna tricolore dei 100 farfalla nell'eterno duello ... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

The swim must go on. Dopo la sospensione, la graduale ripresa degli allenamenti e delle attività agonistiche, si torna sui blocchi per l'evento di riferimento internazionale e stagionale. Da martedì s ...Ringraziamo la Federazione Italiana Nuoto per averci dato modo di consegnare il nostro ... la Nazionale di ginnastica ritmica femminile “Le Farfalle”, la Squadra Nazionale di fioretto femminile e la ...