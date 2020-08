“Non potrà, purtroppo”. Paolo Bonolis, prima la bellissima notizia poi l’improvvisa ‘mazzata’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il conduttore televisivo Paolo Bonolis sta vivendo un momento da sogno, infatti sua figlia Martina lo farà diventare nonno. La donna è felicemente unita in matrimonio con il comico originario degli Stati Uniti d’America, Tito Garza, e le loro nozze si sono celebrate quasi un anno fa. Martina è nata dal matrimonio tra il popolare presentatore tv e la sua prima moglie Diane Zoeller. Sia lei che suo fratello Stefano ormai vivono da tempo negli Usa e questo rappresenterà un problema. Nonostante sia ovviamente al settimo cielo per la splendida notizia, c’è un aspetto non di poco conto che costringe Paolo ad essere abbastanza triste. Salvo novità improbabili, l’uomo non riuscirà a raggiungere il territorio statunitense quando verrà alla ... Leggi su caffeinamagazine

