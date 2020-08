“Non ho tradito Diletta Leotta, lei mi ha lasciato ma sono pronto a riprenderla”. Lo sfogo di Daniele Scardina sulla rottura (Di mercoledì 12 agosto 2020) Solo un anno fa, la loro storia d’amore riempiva le pagine delle riviste scandalistiche. Un anno dopo, relazione finita per un presunto tradimento di lui. La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è arrivata al capolinea, ma lui non si rassegna. Intervistato da Chi, il pugile si sfoga e racconta la sua versione: “Io la amo e non l’ho tradita. Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato“. Poi conferma la separazione, lasciando però uno spiraglio per il futuro alla conduttrice sportiva: “sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Non stiamo insieme, ... Leggi su ilfattoquotidiano

