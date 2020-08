“Non ho pagato il pizzo ai parcheggiatori abusivi, ecco il risultato”: la denuncia dell’attivista dei Fridays for Future a Bari (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Ci siamo rifiutati di pagare il pizzo, e questo è quello che hanno fatto due parcheggiatori abusivi alla mia auto”. La denuncia arriva da una ragazza, un’attivista dei Fridays for Future, che in un video in presa diretta da Bari racconta quanto le è appena successo, mostrando la fiancata dal proprio veicolo rovinata. “Sono ancora qui vicino a me, mi fissano sperando di intimidirmi. Ho chiamato le forze dell’ordine, che però non arrivano”. Alla fine, i carabinieri le diranno che avrebbe dovuto telefonare subito dopo la richiesta di denaro da parte dei due uomini. L'articolo “Non ho pagato il pizzo ai parcheggiatori abusivi, ... Leggi su ilfattoquotidiano

