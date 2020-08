Non c’è privacy che tenga. Furbetti del Covid senza più alibi. Conoscere i nomi dei politici coinvolti è questione di ore (Di mercoledì 12 agosto 2020) Era solo questione di tempo. La Notizia l’ha detto nei giorni scorsi e alla fine è stato lo stesso Garante per la privacy, da poche settimane presieduto da Pasquale Stanzione (nella foto), ad accertarlo: non esiste alcuna ragione di tutela di dati sensibili quando si parla da una parte di persone che ricoprono incarichi pubblici e dall’altra di bonus ugualmente pubblici. Su tutti basta ricordare quanto scriveva ieri Antonio Pitoni sul nostro giornale: “Finora sono riusciti a nascondersi dietro l’insostenibile scudo della privacy che, notoriamente si applica in forma attenuata ai personaggi pubblici – parlamentari compresi – a maggior ragione quando in ballo ci sono, come in questo caso, erogazioni a carico della collettività. Ma è solo questione di tempo”. ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : E a Lampedusa continua l'invasione di chi non scappa da nessuna guerra ma la guerra ce la porta in casa. Reazione… - EnricoLetta : Non sono elezioni quelle “vinte” da #Lukashenko. Non c’è democrazia in #Bielorussia. Ai confini dell’UE non c’è pos… - luigidimaio : Ho firmato la dichiarazione per autorizzare l’Inps a rendere pubblici i miei dati. Io non ho nulla da nascondere. E… - temujin81 : @MarzianoAnsioso @Delpinsky non è un discorso di meglio o peggio: avevi ed hai Higuain a carico, non c'era spazio i… - ezetadesign : @ZaraTure No non mi hai offeso tranquillo !!! Non sono l'unico a fare design ci sono anche altre persone ... quale… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Inci: l' etichetta dei cosmetici el' allergia al nichel, Life Style Italia abruzzo independent