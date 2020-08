Non c’è mascherina che tenga per il virus che dilania la Lega (Di mercoledì 12 agosto 2020) Voleva tornare subito alle urne per prendersi i pieni poteri. Poi scoprì che in Italia si vota ogni cinque anni e non dopo cinque Mojito sorseggiati tra le cubiste del Papeete. Un anno dopo, stessa spiaggia stesso mare. Ma per Matteo Salvini è tutta un’altra musica. A rovinargli le vacanze c’ha pensato, stavolta, lo scandalo dei furbetti del bonus partite Iva. Ultimo scherzo di un destino che sembra ormai perseguitarlo. Neanche il tempo di lasciarsi alle spalle le polemiche per la sua partecipazione al convegno negazionista – con tanto di rifiuto di indossare la mascherina obbligatoria nei locali del Senato – seguito rovinosamente da una nuova impennata di contagi in mezzo mondo, ed ecco che il virus torna a bersagliarlo. A due giorni dalla scoperta che cinque deputati (tre sarebbero della Lega) e ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : E a Lampedusa continua l'invasione di chi non scappa da nessuna guerra ma la guerra ce la porta in casa. Reazione… - EnricoLetta : Non sono elezioni quelle “vinte” da #Lukashenko. Non c’è democrazia in #Bielorussia. Ai confini dell’UE non c’è pos… - luigidimaio : Ho firmato la dichiarazione per autorizzare l’Inps a rendere pubblici i miei dati. Io non ho nulla da nascondere. E… - LucaFiorino24 : Capitolo Paulo #Dybala ???? La #Juventus da mesi tratta il rinnovo dell’argentino e non ha intenzione di disfarsene… - Piero42395724 : RT @GagliardoneS: Ecco: arriva il sequestro di figli sintomatici. In presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superi… -

