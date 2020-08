Nocera Inferiore, negativo il tampone sull’amministratore comunale che era stato alla Sonrisa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato comunica che è risultato negativo il tampone a cui è stato sottoposto un amministratore comunale per essere stato nei giorni scorsi nei pressi di un locale di S. Antonio Abate divenuto zona rossa. Pertanto, anche il personale dipendente che era stato a mero contatto indiretto con la persona sottoposta a tampone, ora potrà riprendere regolarmente il lavoro. La situazione in città, precisa il sindaco, che fa nuovamente appello al rispetto delle norme di precauzione e profilassi sanitaria (distanziamento interpersonale e uso della mascherina) è tranquilla. L'articolo Nocera Inferiore, ... Leggi su anteprima24

