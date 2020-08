No, Trump non ha annunciato la divulgazione di «intercettazioni telefoniche» che coinvolgono politici italiani (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mercoledì 12 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato l’11 agosto su Facebook dalla pagina QAnon Italia, la componente in lingua italiana del vasto network QAnon, di cui avevamo parlato approfonditamente qui. Secondo le informazioni fornite dalla stessa pagina Facebook, QAnon è una teoria del complotto secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe sul punto di «svelare al mondo tutte le malefatte compiute dalle élite liberal, sataniste e pedofile che manovrano gli Stati Uniti, per poi spedire tutti a Guantanamo». Il post oggetto di verifica contiene l’immagine di una presunta schermata del Televideo Rai, in cui si legge una notizia dal titolo «Trump ... Leggi su facta.news

LucaBizzarri : Trump intervistato e incalzato. Bravo il giornalista che fa domande scomode, ma nessun politico italiano si siedere… - disinformatico : Per quelli che mi chiedono 'dimostra che Trump è un bugiardo come dici', una dimostrazione fresca di oggi. La NASA… - FerzanOzpetek : Trump: «Abbiamo meno morti del resto del mondo». E il giornalista lo smentisce: «Non è vero» - carlolai11 : @ABC Said ; buon giorno presidente Donald Trump riguardo al covid19 chi si deve prendere la responsabilità di quest… - ApprendistaT : @Vicennarua Ma trump non va a nascondere le sue ricchezze. Non è ipocrita. La gente sapeva che è ricco -