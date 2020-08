Nina Moric replica duramente a Fabrizio Corona: ‘Finalmente abbiamo smesso di fingere, se solo potessi parlare…’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ tornato a far parlare di sé l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Dopo un periodo roseo che ha visto più di qualche vittoria giudiziaria, una recente intervista sembra aver minato di nuovo il campo tra lui e la sua ex compagna Nina Moric, madre del loro unico figlio, Carlos Maria Corona. Raccontandosi a Chi, infatti, Fabrizio si è lasciato andare a qualche confidenza di troppo riguardante il sentimento che ha nutrito negli anni nei confronti di due delle sue ex: Nina Moric e la successiva compagna, Belen Rodriguez. A proposito di entrambe, l’ex re dei paparazzi ha raccontato di non aver mai capito se il suo sentimento, nei loro confronti, fosse davvero reale oppure le showgirl fossero un semplice mezzo per ... Leggi su isaechia

IsaeChia : #FabrizioCorona riunisce la famiglia in occasione del 18esimo compleanno del figlio #CarlosCorona. Poi fa una rivel… - zazoomblog : Il figlio di Nina Moric sta male? Lei spaventa: “Non posso prometterti che ti salverò…” (FOTO) - #figlio #Moric… - veracegossip : Su @chimagazine di questa settimana @fabriziocoronareal regala al figlio Carlos un diciottesimo compleanno pieno d'… - veracegossip : #repost @nina__moric... A chi si rivolge la modella... Forse alla fine della sua ultima storia d'amore? NINA SEI UN… - emanuele2punto0 : @cottytorino @ioTatinoeArgo @Federissao @willtruman70 Sembra Nina Moric versione Brasile ??????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric "A me piacciono i casi umani...". La crisi dietro le parole di Nina Moric ilGiornale.it Fabrizio Corona: "Mio figlio Carlos mi ha salvato da me stesso. E' un'anima pura"

Fabrizio Corona è stato intervistato in occasione dei 18 anni del figlio Carlos. Fabrizio Corona ha posato per il settimanale Chi, insieme a Nina Moric e al loro figlio Carlos Maria, in occasione del ...

Uomini e donne, l’indiscrezione bomba: Fabrizio Corona nel prossimo cast?

La nuova stagione di Uomini e donne, che in autunno tornerà a fare compagnia agli italiani, sta per prendere forma. Maria De Filippi è pronta a stupire con un’edizione scoppiettante che, stando a un’i ...

Fabrizio Corona è stato intervistato in occasione dei 18 anni del figlio Carlos. Fabrizio Corona ha posato per il settimanale Chi, insieme a Nina Moric e al loro figlio Carlos Maria, in occasione del ...La nuova stagione di Uomini e donne, che in autunno tornerà a fare compagnia agli italiani, sta per prendere forma. Maria De Filippi è pronta a stupire con un’edizione scoppiettante che, stando a un’i ...