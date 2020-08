Niko Partners: l'Asia vale metà del mercato esport globale (Di mercoledì 12 agosto 2020) 519 milioni di dollari . Ecco a quanto ammontano i ricavi netti generali prodotti dal mercato esport Asiatico durante il 2019 grazie a sponsorizzazioni, licenze, incassi da biglietteria, vendita di ... Leggi su corrieredellosport

I dati raccolti da Niko Partners nel rapporto interamente dedicato al mercato asiatico degli esport mettono in evidenza come nell'ambito economico-finanziario delle competizioni digitali l'Asia sia in ...Stiamo assistendo alla crescita ininterrotta del mercato digitale da molti anni ormai, e sembra che sia definitivamente esploso. Analizzando i recenti dati finanziari di alcune delle più grandi compag ...