Nike Lorenz ammette: “Djokovic era bellissimo a Rio 2016, quando l’ho visto ero pietrificata” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Novak Djokovic è uno degli sportivi più apprezzati dalle donne, non solo per la sua simpatia, ma anche per il suo fascino. Ne dà prova la giocatrice tedesca di hockey su prato Nike Lorenz, letteralmente pietrificata quando lo vide alle Olimpiadi di Rio 2016. La Lorenz lo ha raccontato attraverso il Frankfurter Allgemeine Zeitung: “abbiamo avuto la fortuna di incrociarlo una sera mentre stava effettuando una corsetta di scarico. Le mie compagne di squadra si chiedevano perché non gli andassi vicino, ma per la prima volta nella mia vita era totalmente pietrificata. Fortunatamente, una delle mie amiche ha capito la situazione ed è corsa dietro a Novak affinché scattassimo una fotografia insieme. Era il più bello di tutti, oltre ad essere stato ... Leggi su sportfair

Nike Lorenz ammette: "Djokovic era bellissimo a Rio 2016, quando l'ho visto ero pietrificata ... SportFair Lorenz: "Sono rimasta totalmente pietrificata quando ho visto Novak Djokovic"

Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno un seguito enorme di fan in giro per il mondo. La loro straordinaria abilità in campo e i loro successi hanno contribuito a far aumentare esponenzialmente la popolarità del tennis.

