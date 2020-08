Nigeria, condannato a morte un cantante di 22 anni per blasfemia: «Ha offeso Maometto» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Yahaya Sharif-Aminu, un cantante di 22 anni, è stato condannato a morte in Nigeria, nello Stato di Kano, per blasfemia. In uno dei testi delle sue canzoni, il giovane artista aveva espresso maggiore ammirazione per un imam rispetto a Maometto. Non un insulto diretto contro il Profeta, ma tanto è bastato per far scattare l’indignazione contro Yahaya tra i suoi concittadini. Secondo alcune fonti, il cantante era stato costretto a nascondersi dopo che numerosi manifestanti avevano dato alle fiamme l’abitazione della sua famiglia e si erano radunati davanti al quartier generale della polizia islamica invocando il suo arresto. Arresto che poi è arrivato, e al quale è seguita la sentenza: l’Alta Corte della ... Leggi su open.online

