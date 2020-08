Nicoletta Mantovani, si risposa la vedova Luciano Pavarotti: “Alberto mi fa rivivere la gioia…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nicoletta Mantovani si risposa: ecco la data A quanto pare Nicoletta Mantovani ha deciso di convolare a nozze per la seconda volta. La vedova del grande tenore Luciano Pavarotti si unirà in matrimonio il prossimo settembre, in una chiesa del capoluogo emiliano. Ad annunciare la lieta novella è stata la stessa donna attraverso una lunga intervista al magazine Chi. Al suo interno oltre alle sue dichiarazioni sono contenute delle foto che i lettori possono trovare sul numero in edicola in questi giorni. Il compagno della donna è un dirigente d’azienda, al quale quest’ultima è legata da meno di un anno. “Ci ha fatto conoscere una comune amica ed è stato subito amore, siamo tanto felici”, ha ... Leggi su kontrokultura

