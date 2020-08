Neves contro Orsato: «Mi ha detto che il VAR stava dormendo» – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ruben Neves contesta l’arbitraggio di Daniele Orsato nel quarto di finale di Europa League tra Wolverhampton e Siviglia Ruben Neves, giocatore del Wolverhampton, ha contestato l’arbitraggio di Daniele Orsato nel quarto di finale di Europa League contro il Siviglia. Le sue parole. «Con l’arbitro è stata una conversazione normale, gli ho chiesto se il VAR stesse dormendo durante il rigore. Perchè il giocatore del Siviglia era già in area, se ricordi in Premier col City abbiamo avuto un rigore simile. Gli ho chiesto se stesse dormendo e mi ha risposto sì, non capisco perchè mi abbia detto così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Neves contro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Neves contro