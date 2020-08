Net Insurance, IBL Banca accresce la sua quota (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Cresce la partecipazione di IBL Banca in Net Insurance, compagnia assicurativa quotata all’AIM Italia, arrivando al 19,83% dal precedente 19,75%. Dopo l’aumento della quota, IBL Banca detiene 3.437.132 azioni ordinarie Net Insurance e si conferma il principale azionista singolo della compagnia assicurativa. L’operazione – spiega una nota – rientra nella strategia di IBL Banca di diversificazione del business e di rafforzamento nel settore della Bancassicurazione, in cui opera la controllata IBL Assicura attraverso l’attività distributiva già avviata a livello nazionale attraverso la rete di filiali e agenti della Banca. (Foto: by rawpixel on Unsplash) Leggi su quifinanza

MilanoFinanza : Ibl Banca si rafforza nel capitale di Net Insurance - Ott_Pennisi : RT @_Net_Insurance: A.M. Best assegna rating bbb- a Net Insurance Il commento dell'AD Andrea Battista “Accogliamo con soddisfazione il giu… - an_battista : RT @_Net_Insurance: A.M. Best assegna rating bbb- a Net Insurance Il commento dell'AD Andrea Battista “Accogliamo con soddisfazione il giu… - AFicini : RT @_Net_Insurance: A.M. Best assegna rating bbb- a Net Insurance Il commento dell'AD Andrea Battista “Accogliamo con soddisfazione il giu… - RVignoletti : RT @_Net_Insurance: A.M. Best assegna rating bbb- a Net Insurance Il commento dell'AD Andrea Battista “Accogliamo con soddisfazione il giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Net Insurance Net Insurance, IBL Banca accresce la sua quota Il Messaggero Net Insurance, IBL Banca accresce la sua quota

(Teleborsa) - Cresce la partecipazione di IBL Banca in Net Insurance, compagnia assicurativa quotata all'AIM Italia, arrivando al 19,83% dal precedente 19,75%. Dopo l'aumento della quota, IBL Banca de ...

Ibl Banca si rafforza nel capitale di Net Insurance

, compagnia assicurativa quotata all'Aim che offre soluzioni di protezione per la famiglia, la persona e le Pmi. Più nel dettaglio, la banca è salita al 19,83% dal precedente 19,75% e detiene 3.437.13 ...

(Teleborsa) - Cresce la partecipazione di IBL Banca in Net Insurance, compagnia assicurativa quotata all'AIM Italia, arrivando al 19,83% dal precedente 19,75%. Dopo l'aumento della quota, IBL Banca de ..., compagnia assicurativa quotata all'Aim che offre soluzioni di protezione per la famiglia, la persona e le Pmi. Più nel dettaglio, la banca è salita al 19,83% dal precedente 19,75% e detiene 3.437.13 ...