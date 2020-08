‘Ndrangheta e caso Moro, gli indizi che collocano la “malapianta” in via Fani, il giorno della strage (Di mercoledì 12 agosto 2020) ‘Ndrangheta Aldo Moro. Qualcuno avvertì l’agente capo della scorta del presidente Dc dell’agguato di via Fani. E l’agente, infatti, per quel giorno chiese un permesso. Quel “qualcuno” era un boss della ‘Ndrangheta calabrese. Ad affermarlo è uno dei pentiti considerati più attendibili dalla magistratura in un verbale di interrogatorio “dimenticato” per anni e misteriosamente scomparso dagli atti della Commissione d’inchiesta sul caso Moro. L’agente tirato in ballo, purtroppo, non può essere interrogato: è deceduto tre anni fa. Oggi vi raccontiamo in dettaglio l’ennesimo mistero attorno ad una delle pagine più oscure della ... Leggi su urbanpost

