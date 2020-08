NBA – Lakers, tutti i compagni nella stanza di Anthony Davis: il motivo è… tecnologico (Di mercoledì 12 agosto 2020) I Los Angeles Lakers si riuniscono tutti nella stanza di Anthony Davis, quasi fossero in gita. Il motivo? nella suite dell’ex Pelicans, uno dei pochi ad avere una camera ‘di lusso’, i compagni hanno a disposizione le abilità tecnologiche dello stesso Anthony Davis che permette a LeBron di guardare le rap battle Snoop Dogg e DMX, così come 2 Chainz e Rick Ross, o agli altri di organizzare tornei di Madden NFL. Intervistato da Yahoo Sports, Anthony Davis ha dichiarato: “sono uno dei pochi che ha una suite qui dentro e sono il ‘tech guy’ della compagnia che sa come configurare tutti i ... Leggi su sportfair

