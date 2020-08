NBA – Carmelo Anthony zen: “ai Blazers sono in pace, ho recuperato mentalmente” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo aver lasciato i New York Knicks, Carmelo Anthony ha vissuto un periodo piuttosto complicato della sua carriera. Prima l’esperienza fra luci e ombre ai Thunder, poi la trade verso Houston e il clamoroso taglio dopo poche partite. Nessuna franchigia sembrava interessata a Carmelo Anthony, fin quando i Blazers non hanno deciso di farsi avanti dandogli fiducia, ciò di cui aveva bisogno. L’ex Nuggets li ha ripagati con 15.4 punti, 6.3 rimbalzi e 1.5 assist nelle 56 partite giocate in stagione, risultando un’ottima spalla per Lillard nonchè un leader che mixa esperienza e qualità in una squadra in corsa per i Playoff. Carmelo Anthony si è detto pienamente recuperato a Portland, dopo aver vissuto qualche ... Leggi su sportfair

È Damian Lillard a conquistare di prepotenza la supersfida individuale contro Luka Doncic e a trascinare i suoi Blazers con una mostruosa prestazione da 61 punti, 22 dei quali segnati nell’ultimo peri ...

E’ andata in archivio un’altra nottata NBA interessante, con sette match di altissimo profilo. Nell’ormai arcinota “bolla” di Orlando ci si sta avvicinando alla conclusione della regular season e alla ...

