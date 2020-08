Natale in Casa Cupiello, al via le riprese del film di Edoardo De Angelis (Di mercoledì 12 agosto 2020) Al via le riprese di Natale in Casa Cupiello, film tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo che vede Edoardo De Angelis alla regia e Sergio Castellitto nel ruolo del protagonista. Sono in corso le riprese di Natale in Casa Cupiello, il film tratto da una commedia di Eduardo De Filippo, diretto da Edoardo De Angelis. Il film, le cui riprese si svolgeranno a Napoli nell'arco di cinque settimane, vede protagonisti Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Toni Laudadio, Pina Turco e Alessio Lapice e Antonio Milo. "In occasione della sua ultima apparizione in pubblico nel 1984, Eduardo disse che il suo ... Leggi su movieplayer

solospettacolo : Edoardo De Angelis gira Natale in casa Cupiello - iconanews : Edoardo De Angelis gira Natale in casa Cupiello - Danieleriz80 : Ormai il lavoro privato fa schifo, paghe ferme da 20 anni, sempre precari, a tutte le età, nessun diritto, se si st… - bruerne : RT @rep_napoli: Napoli, Edoardo De Angelis gira 'Natale in casa Cupiello' ai Tribunali [aggiornamento delle 12:15] - Notiziedi_it : Napoli, Edoardo De Angelis gira “Natale in casa Cupiello” ai Tribunali -