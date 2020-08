Napoli, raffica di spari contro palazzo: residenti nel panico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale sono intervenuti in via Scarpetta nel quartiere Ponticelli per esplosioni di colpi d’arma da fuoco. Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti 4 fori sul muro di un palazzo. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato 6 bossoli calibro 9. Non risultano persone ferite. Indagini in corso per far luce su quanto accaduto. A quanto hanno segnalato alcuni residenti del quartiere di Napoli Est al 112 nel palazzo in questione risiede un uomo agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

