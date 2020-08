Napoli, Koulibaly saluta Callejon: “Professionista esemplare e amico vero” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido abbraccio”. Kalidou Koulibaly saluta così Jose Maria Callejon, che lascia il Napoli per fine contratto dopo sette lunghi anni in cui ha totalizzato qualcosa come 349 presenze e segnato 82 gol, vincendo anche due Coppa Italia e una Supercoppa. Un rapporto molto intenso, dunque, quello tra il difensore e l’esterno, entrambi pilastri dello spogliatoio partenopeo fino a questa stagione. Leggi su sportface

