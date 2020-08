Napoli, interdittiva antimafia per le aziende della famiglia Cesaro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono diversi i centri diagnostici riconducibili alla famiglia Cesaro rientranti tra i 15 provvedimenti antimafia interdittivi emessi nelle ultime ore dalla Prefettura di Napoli nei confronti di imprese operanti nei settori della sanità privata, lavori restauro, impianti elettrici, trasporti e onoranze funebri. La gran parte delle aziende sotto la lente d’ingrandimento della Prefettura, con sede tra l’area Stabiese e Napoli Nord, sono da ricondurre infatti alla famiglia del senatore Luigi Cesaro. Tra le società figuranti c’è anche il gruppo Igea, centro diagnostico di cui è titolare Antimo Cesaro, ... Leggi su anteprima24

