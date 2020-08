Muse, il messaggio per la fan italiana morta a 20 in uno schianto in moto: “Cercavamo la sua parrucca rosa tra la folla” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Due foto pubblicate su Instagram e Twitter: una della ragazza a un loro concerto e un’altra di lei davanti alla pubblicità del loro ultimo album. Così i Muse, rock band britannica, hanno voluto rendere omaggio alla loro fan Bianca Ballabio, 20enne di Legnano, nel Milanese, morta martedì dopo un incidente stradale in moto in cui ha perso la vita anche il coetaneo Pietro Calogero. “Siamo devastati dalla notizia della morte di una delle nostre più grandi fan – si legge nel post pubblicato dalla band e firmato dai tre componenti, Matt, Dom e Chris -. Bianca partecipava praticamente a tutti i nostri concerti europei, dormiva lì per essere sicura di avere un posto in transenna. Non vedevamo l’ora di vederla con la sua parrucca rosa in quel mare di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Quella parrucca rosa inconfondibile. Sempre lì, sempre in prima fila, sempre accanto alla transenna a due passi dai suoi miti. Quei miti che adesso piangono, le dedicano un pensiero dolce, ricordando ...

Una parrucca rosa acceso, inconfondibile, e il sorriso stampato in volto, in prima fila sotto il palco. «Siamo rimasti sconvolti dopo aver appreso della scomparsa di una delle nostre più grandi fan, B ...

