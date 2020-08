Mulan: nel nuovo trailer del film Disney epiche scene di battaglia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mulan arriverà nei cinema, mentre negli Stati Uniti su Disney+, a settembre e online è stato condiviso un nuovo trailer. Mulan ha ora un nuovo trailer dopo l'annuncio che negli Stati Uniti il film sarà disponibile dal 4 settembre su Disney+ al prezzo di 30 dollari e nelle nazioni dove sarà possibile verrà distribuito nelle sale tradizionali. Nel video si vede l'eroina impegnata in alcune spettacolari sequenze di battaglia, mentre la protagonista ricorda che è il suo dovere combattere per il regno. Nel filmato spazio anche a valanghe, inseguimenti sui tetti e un avvertimento che sottolinea come la giovane morirà fingendo di essere qualcuno che non ... Leggi su movieplayer

PVChloride : @aureaproportio mmmm idk nel senso, mulan per me ha lo stesso problema a maggior ragione visto che il fatto che sia… - nevicataz : @panapp @GdiGardy @Actarus192 Nel momento in cui scrivi 'Chi ve l'ha chiesto?' ti lasci andare alla rabbia cieca. N… - panapp : > ma lo diventa nel momento in cui i compositori originali vengono malamente riampiazzati, come nel caso di '#Mulan… - AperitivoWDW : Le red flags del nuovo live-action di #Mulan, ad oggi: 1. Storia e personaggi diversi dall'originale 2. Non c'è Mu… - Matioski : Alle 17:00, nel Matioski Show, assieme a Travatar91 e Rox, parleremo di: - The Suicide Squad: rivelato il logo uffi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mulan nel Mulan esce in streaming, Onward in sala: la strategia della Disney Panorama Mulan: nel nuovo trailer del film Disney epiche scene di battaglia

Mulan arriverà nei cinema, mentre negli Stati Uniti su Disney+, a settembre e online è stato condiviso un nuovo trailer. Mulan ha ora un nuovo trailer dopo l'annuncio che negli Stati Uniti il film sar ...

Mulan, il nuovo trailer e il poster anticipano il sorprendente debutto su Disney Plus!

Dopo il sorprendente annuncio della nuova uscita di Mulan, che ricordiamo sarà distribuito su Disney+ in base ad un nuovo sistema di 'noleggio permanente', la Disney ha pubblicato dell'inedito materia ...

Mulan arriverà nei cinema, mentre negli Stati Uniti su Disney+, a settembre e online è stato condiviso un nuovo trailer. Mulan ha ora un nuovo trailer dopo l'annuncio che negli Stati Uniti il film sar ...Dopo il sorprendente annuncio della nuova uscita di Mulan, che ricordiamo sarà distribuito su Disney+ in base ad un nuovo sistema di 'noleggio permanente', la Disney ha pubblicato dell'inedito materia ...