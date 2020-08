Mugnano. Uccisi e poi sotterrati: trovati i corpi del boss, del figlio e dell’autista (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mugnano. trovati i resti di tre lupare bianche, di tre uomini Uccisi undici anni fa in una delle tante fasi della guerra per la droga a Napoli nord. In una zona di Mugnano, area circumvallazione, sono spuntati i resti del boss Francesco Russo (alias dobermann), del figlio Ciro e dell’autista Vincenzo Moscatelli Uccisi e fatti scomparire nel … L'articolo Mugnano. Uccisi e poi sotterrati: trovati i corpi del boss, del figlio e dell’autista Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

