Mrs Doubtfire: due scene del film con Robin Williams furono tagliate, ecco perché

Due scene dal film con Robin Williams, Mrs. Doubtfire, sono state tagliate perché considerate troppo struggenti per le famiglie. Da Mrs. Doubtfire, celebre film del 1993 con Robin Williams, sono state tagliate due scene perché ritenute troppo struggenti per una commedia destinata ad un pubblico composto prettamente da famiglie. Il film diretto da Chris Columbus, regista di Mamma, ho perso l'aereo e dei primi due capitoli di Harry Potter, ha intrattenuto intere generazioni con la sua spensieratezza ed alcune scene esilaranti. Eppure, se si guarda l'opera senza fermarsi all'apparenza, si percepisce un forte senso di tristezza per il dramma ...

Le pagine strappate di John Keating, il matto saggio de La leggenda del re pescatore, il deejay anarchico di Good Morning Vietnam, ma anche l’alieno Mork, il papà di Mrs. Doubtfire, e Hook, e Will ...

