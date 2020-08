Moto d’acqua in panne, il vento la fa sbattere contro la scogliera semisommersa: giovane romano salvato dalla Polizia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il costante controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato, in questo caso effettuato dal mare, ha evitato che un banale malfunzionamento del Motore di un acquascooter potesse avere tragiche conseguenze. I fatti Ieri pomeriggio, un giovane romano è rimasto in panne con la Moto d’acqua nel tratto di mare di fronte agli stabilimenti di Focene; la combinazione del vento ed il relativo Moto ondoso lo stavano portando inesorabilmente a sbattere contro la barriera scogliosa semisommersa. Provvidenziale l’intervento di un equipaggio – anch’esso in acquascooter – del Distaccamento di Fiumicino della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

