Morto Stefano Pernigotti, il padre dei “Gianduiotti” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Morto Stefano Pernigotti, il padre dei “Gianduiotti”. Aveva 98 anni e si è spento nella sua casa di Milano. Era il nipote del fondatore dell’azienda piemontese Si è spento all’età di 98 anni Stefano Pernigotti, il padre dei “Gianduiotti”, tra i cioccolatini più rinomati e diffusi in tutto il mondo. L’imprenditore era malato da tempo … L'articolo Morto Stefano Pernigotti, il padre dei “Gianduiotti” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

HuffPostItalia : È morto Stefano Pernigotti, l'uomo che portò i gianduiotti nel mondo - repubblica : Morto Stefano Pernigotti, l'uomo che aveva reso grande la storica fabbrica dolciaria - infoitinterno : È morto Stefano Pernigotti, imprenditore e filantropo di Novi Ligure - infoitinterno : È morto Stefano Pernigotti, industriale filantropo - Il piccolo - infoitinterno : E' morto Stefano Pernigotti -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Stefano

La notizia è trapelata qualche ora fa. All’età di 98 anni è morto Stefano Pernigotti. Il nome del celeberrimo imprenditore italiano è legato alla storica azienda "Pernigotti" di Novi Ligure che si è i ...La giovane mamma ritrovata cadavere nel bosco di Caronia aveva fratture in più parti del corpo. Ancora indagini ed esami per capire cosa le sia accaduto e soprattutto per ritrovare il figlioletto che ...