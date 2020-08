Morto Konrad Steffen, climatologo di fama mondiale: tradito dal “campo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Konrad Steffen, climatologo di fama mondiale, è Morto in un incidente in Groenlandia. Il ricercatore svizzero aveva 68 anni. Se ne va per sempre, e anche in modo beffardo, Konrad Steffen: scienziato, ricercatore e climatologo svizzero. A soli 68 anni ci lascia per sempre. Il decesso è avvenuto proprio sul “campo”. Steffen è rimasto ucciso in un brutale incidente mentre si trovava nella stazione meteorologica fra i ghiacci della Groenlandia, che stanno cedendo sotto il peso dei rialzi delle temperature. Improvvisamente è caduto in un crepaccio a circa 100 metri “sotto i piedi”. Fatale il cedimento di una lastra di ghiaccio. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su bloglive

Morto lo scienziato Konrad Steffen, climatologo di fama mondiale: è caduto in un crepaccio in Groenlandia

