Morto il parrucchiere Beauty and Fashion: trovato senza vita nel bagno del suo salone (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sembrava proprio che la settimana per Moreno Rinaldi, il parrucchiere del salone Beauty and Fashion di Padova, fosse iniziata davvero alla grande. L’uomo, infatti, lunedì scorso, aveva condiviso su Facebook uno scatto in compagnia della moglie Cinzia e dei loro amatissimi figli. Una fotografia che li ha immortalati sorridenti e sereni, pronti a godersi appieno la settimana di ferragosto. In quel post condiviso su Facebook, il parrucchiere Rinaldi aveva scritto una bella didascalia piena di grinta: “Giornata Relax”. Anche la didascalia lasciava credere che quella giornata avrebbe avuto un tono super positivo. Ma la tragedia e lo sconforto erano dietro l’angolo, perché a sole 24 ore di distanza da quella foto condivisa su Facebook e quindi da quella giornata di relax ... Leggi su caffeinamagazine

mattinodipadova : Dramma al salone “Beauty and Fashion” di Padova, trovato morto il parrucchiere Rinaldi - nmirotti : @rumba_magica @gian1384 Esatto. Le mie parrucchiere, due sorelle,tornano il 28 agosto. Tre settimane di ferie al m… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto parrucchiere Morto il parrucchiere di Beauty and Fashion, lascia moglie e due figli ViaggiNews.com Dramma al salone “Beauty and Fashion” di Padova, trovato morto il parrucchiere Rinaldi

L'ha trovato senza vita il collega arrivato al salone in via san Martino e Solferino. Lascia la compagna e due figli PADOVA.Su Facebook l’ultimo post è di lunedì, con le foto di quella che lui stesso ...

Morto il parrucchiere di Beauty and Fashion, lascia moglie e due figli

Dramma nel salone di Parrucchiere Beauty and Fashion, il titolare dell’esercizio è stato trovato morto dal collega. La settimana per il parrucchiere del salone Beauty and Fashion di Padova sembrava in ...

L'ha trovato senza vita il collega arrivato al salone in via san Martino e Solferino. Lascia la compagna e due figli PADOVA.Su Facebook l’ultimo post è di lunedì, con le foto di quella che lui stesso ...Dramma nel salone di Parrucchiere Beauty and Fashion, il titolare dell’esercizio è stato trovato morto dal collega. La settimana per il parrucchiere del salone Beauty and Fashion di Padova sembrava in ...