Morti Alberto Bauli e Stefano Pernigotti: lutto nell’industria dolciaria italiana (Di mercoledì 12 agosto 2020) Grave lutto nell’industria dolciaria italiana, sono Morti ieri Alberto Bauli e Stefano Pernigotti Alberto Bauli è morto ieri 11 agosto 2020 all’età di 79 anni, ne avrebbe compiuti 80 il prossimo 5 settembre. È stato il patron del gruppo dolciario veronese Bauli, era il presidente dell’azienda dei pandori. Ieri è morto anche Stefano Pernigotti a Milano, aveva 98 anni, faceva parte della storica azienda di famiglia, la Pernigotti di Novi Ligure. Il famoso marchio appartiene oggi alla turca Toksoz. Negli ultimi anni l’azienda ha dovuto affrontare non poche difficoltà, nel 2018 i turchi si ... Leggi su nonsolo.tv

Agenzia_Ansa : 'Abbiamo perso in una notte la metà dei giovani del nostro comune': così il sindaco di Castelmagno Alberto Bianco,… - GiorgioBassani5 : RT @GeMa7799: L'Italia intera è in lutto, a poche ore di distanza sono morti Alberto Bauli e Stefano Pernigotti, il mondo dell'industria è… - MariellaMioBea : RT @GeMa7799: L'Italia intera è in lutto, a poche ore di distanza sono morti Alberto Bauli e Stefano Pernigotti, il mondo dell'industria è… - Pigi561Pigi : RT @GeMa7799: L'Italia intera è in lutto, a poche ore di distanza sono morti Alberto Bauli e Stefano Pernigotti, il mondo dell'industria è… - DiBellaAnna1 : RT @Soperplesso: Sono morti Stefano #pernigotti e Alberto #bauli. Temo che il 2020 si voglia portare avanti e rovinare il natale con largo… -

Ultime Notizie dalla rete : Morti Alberto Morto Alberto Bauli, re del pandoro: aveva 79 anni, per 25 è stato a capo dell'impero dolciario Il Messaggero Quando muore un grande attore

Ci pensavo quando è morta Franca Valeri e mi sono tornati alla mente tanti suoi personaggi, dalla Sora Cecioni, alla Signorina Snob, alla moglie di Alberto Sordi ne “Il vedovo”. Per fortuna questi ...

INCIDENTE CUNEO: 9 IN AUTO, MORTI 5 RAGAZZI/ Sindaco Castelmagno “sono responsabile”

Erano in 9 in macchina (omologata per 6) e 5 di loro sono morti drammaticamente nell’incidente tragico avvenuto nella notte in provincia di Cuneo, sulle montagne di Castelmagno: la notizia terribile è ...

Ci pensavo quando è morta Franca Valeri e mi sono tornati alla mente tanti suoi personaggi, dalla Sora Cecioni, alla Signorina Snob, alla moglie di Alberto Sordi ne “Il vedovo”. Per fortuna questi ...Erano in 9 in macchina (omologata per 6) e 5 di loro sono morti drammaticamente nell’incidente tragico avvenuto nella notte in provincia di Cuneo, sulle montagne di Castelmagno: la notizia terribile è ...