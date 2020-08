Morte di Viviana Parisi, ancora nessuna notizia del figlio: si cerca Gioele in un pozzo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Messina. Viviana Parisi è morta mentre il figlio Gioele è scomparso e ancora non si trova. «Le fratture e le ecchimosi» riscontrate dall’autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la donna di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina) «sono compatibili con una caduta dall’alto, ad esempio il traliccio nei pressi del quale … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

