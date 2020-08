Monza, oltre cento volontari per sperimentare il vaccino (Di mercoledì 12 agosto 2020) "Chiediamo a coloro che sono interessati di inviarci una mail all'indirizzo dir.centroricerca@asst-Monza.it - conclude Marina Cazzaniga -. Lo screening proseguirà infatti anche dopo il raggiungimento ... Leggi su ilgiorno

Sono oltre 4mila i volontari per il vaccino che si sperimenterà allo Spallanzani di Roma, mentre altri 100 si sono fatti avanti per il vaccino a Dna di Monza. La professoressa Marina Cazzaniga, dirett ...E’ stata avviata lo scorso lunedì 10 agosto, la campagna screening per la selezione dei futuri candidati al vaccino anti-Covid 19 a DNA di Rottapharm-Takis. La sperimentazione del vaccino sui volontar ...