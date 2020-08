Monza, oltre cento volontari per sperimentare il vaccino anti-Covid (Di mercoledì 12 agosto 2020) "Chiediamo a coloro che sono interessati di inviarci una mail all'indirizzo dir.centroricerca@asst-Monza.it - conclude Marina Cazzaniga -. Lo screening proseguirà infatti anche dopo il raggiungimento ... Leggi su ilgiorno

