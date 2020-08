Monticelli Pavese, piantagione di cannabis nella serra e nell'orto del ristorante (Di mercoledì 12 agosto 2020) Monticelli Pavese, Pavia,, 12 agosto 2020 - Una vera e propria piantagione per la produzione di marijuana, con 25 piante alte più di un metro e mezzo e 3 chili di rami messi ad essicare, che una volta ... Leggi su ilgiorno

MONTICELLI PAVESE. Una piccola piantagione di marijuana, costituita da 25 piante di varie altezze (comprese tra 150 e 180 centimetri) in via di maturazione, e da circa 3 kg. di piante di marijuana pos ...Monticelli Pavese (Pavia), 12 agosto 2020 - Una vera e propria piantagione per la produzione di marijuana, con 25 piante alte più di un metro e mezzo e 3 chili di rami messi ad essicare, che una volta ...