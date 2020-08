Monti scelto dall’Oms per studiare gli effetti sociali ed economici della pandemia (Di mercoledì 12 agosto 2020) La candidatura di Mario Monti annunciata oggi dall’Oms è stata parecchio chiacchierata sui social. All’ex premier è stata affidata la guida di un comitato indipendente per studiare gli effetti economici e sociali che la pandemia causata dal coronavirus ha avuto. L’italiano avrà quindi un ruolo centrale nella super commissione sulle politiche sanitarie, organizzata su base regionale per rivedere le priorità dei vari sistemi sanitari ora che bisogna convivere con il Covid. LEGGI ANCHE >>> Mario Monti incastra Salvini: «Dice che mi ha combattuto aspramente, ma non è vero perché non c’era» Monti lavorerà per l’Oms Mario Monti ... Leggi su giornalettismo

