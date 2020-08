Monica Ippolito riceve l’attestato di benemerenza dall’Unione Nazionale Arma dei Carabinieri (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’avvocato Monica Ippolito riceve un attestato di benemerenza dall’Unione Nazionale Arma dei Carabinieri per la sua attività in favore dell’associazione. A consegnare il riconoscimento il presidente dell’Unac, Antonio Savino, nel corso di una cerimonia organizzata nei giorni scorsi a San Felice a Cancello (Caserta) presso il Parco delle Rose di Talanico. “L’attestato di benemerenza è motivo di grande orgoglio – dichiara l’avvocato Ippolito – anche se al di là dei riconoscimenti il mio sostegno all’Unac sarà sempre pieno”. L'articolo Monica Ippolito riceve l’attestato di ... Leggi su ildenaro

