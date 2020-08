Momenti di terrore a Milano: guardia giurata presa in ostaggio nel Duomo (Di mercoledì 12 agosto 2020) È successo questa mattina verso le 13 a Milano. L’uomo è entrato nella cattedrale come un turista, poi ha minacciato il vigilante. Sembrava una normale mattinata dentro il Duomo di Milano, nel silenzio e nella maestosità della cattedrale, poi verso le 13, un uomo di origine magrebina, è entrato per visitare il Duomo come un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Momenti terrore CRONACA: MILANO, terrore in DUOMO, uomo armato di COLTELLO prende in OSTAGGIO una guardia. Ecco cosa è successo iL Meteo Rapina all'ufficio postale: banditi armati seminano il panico e portano via i soldi

Momenti di terrore poco fa nell'ufficio postale di Tecchiena. Poco prima delle 13 due banditi sono entrati in azione con volto travisato e armati di taglierino, seminando il panico.

Chiara Ferragni, disavventura in barca: paura per l’influencer

Chiara Ferragni ha vissuto una piccola disavventura in barca, che le ha fatto trascorrere alcuni momenti di paura. L’influencer, dopo la lunga vacanza in puglia con Fedez e il piccolo Leone, sta conti ...

