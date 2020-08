Molestano disabile e gli incendiano casa. Tra gli arrestati anche due minorenni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tiziana Paolocci La baby gang ha appiccato il fuoco mentre l'uomo dormiva. Ma si è salvato Era il loro bersaglio preferito. Si divertivano a colpirlo con pietre, a lanciargli gavettoni, a schernirlo e deriderlo, senza alcun rispetto. Ma hanno rischiato di ucciderlo. La vittima di una baby gang di Castrovillari, comune della provincia di Cosenza, era un invalido civile, con problemi di natura psichica. L'uomo era diventato lo zimbello di cinque giovani, di cui due minorenni, che sono stati individuati e neutralizzati dai carabinieri. Tre sono stati arrestati, per aver rischiato di uccidere l'uomo, dando fuoco alla sua casa, mentre i due minori sono stati collocati in comunità per ordine dei giudici di Castrovillari. Ancora una volta l'ennesimo gruppetto di vigliacchi se la prendeva con una persona che aveva ... Leggi su ilgiornale

