"Mio figlio positivo dopo viaggio a Corfù. Tanti senza mascherina: si è sentito a disagio" (Di mercoledì 12 agosto 2020) “In Tanti senza mascherina: mio figlio, in viaggio in Grecia, si è sentito a disagio”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è il padre di Luigi, un 18enne della provincia di Lecce risultato positivo al virus dopo una vacanza in comitiva a Corfù.Il padre ha raccontato che nell’isola greca, stando alla versione del figlio, in molti non avrebbero rispettato le norme anti-Covid.“Il viaggio è stato organizzato da un’agenzia che ci aveva rassicurati su tutte le precauzioni anti-Covid”.Ma, una volta giunto sull’isola, il 18enne si sarebbe trovato dinanzi una ... Leggi su huffingtonpost

