Mini zona rossa nel Vesuviano: torna l’obbligo di mascherina all’aperto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Antonio Abate (Na) – E’ apprensione massima a Sant’Antonio Abate dopo l’impennata di contagi da Covid. Dalla serata di ieri il comune del Vesuviano è una Mini zona rossa. Al momento i casi registrati sono 20, 18 dei quali da ricollegarsi ai dipendenti del noto ristornate “La Sonrisa”. In serata il sindaco, Ilaria Abagnale, ha disposto una nuova ordinanza anti Covid, la numero 87. torna in città l’obbligo dell’utilizzo della mascherina all’aperto, mentre chiudono chiese, cimiteri, parchi e uffici pubblici. I nuovi provvedimenti saranno in vigore fino al 25 agosto.L’ordinanza: “Considerato l’evolversi – spiegano dal Comune – della ... Leggi su anteprima24

