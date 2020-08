Milano, paura in Duomo: vigilante preso in ostaggio, arrestato un uomo armato di coltello (Di mercoledì 12 agosto 2020) preso UN MAGREBINO 12 agosto 2020 15:29 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset

fanpage : Paura al Duomo di Milano, uomo armato prende in ostaggio una guardia giurata #12agosto - soteros1 : RT @italiana__doc: Paura nel Duomo di Milano in pieno giorno: un magrebino ha puntato il coltello alla gola ad un agente, facendolo inginoc… - MariMario1 : RT @italiana__doc: Paura nel Duomo di Milano in pieno giorno: un magrebino ha puntato il coltello alla gola ad un agente, facendolo inginoc… - bernattore : RT @IlPrimatoN: Ancora ignote le motivazioni alla base del gesto - lucanioantonio2 : Milano, paura in Duomo: preso in ostaggio vigilante -