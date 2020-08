Milano, paura in Duomo: guardia giurata presa in ostaggio. Arrestato un uomo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Milano, 12 agosto 2020 - Un uomo è stato Arrestato nel Duomo di Milano dopo che aveva preso in ostaggio una guardia giurata sotto minaccia di un coltello. E' in corso il suo interrogatorio negli ... Leggi su ilgiorno

fanpage : Paura al Duomo di Milano, uomo armato prende in ostaggio una guardia giurata #12agosto - italiana__doc : Paura nel Duomo di Milano in pieno giorno: un magrebino ha puntato il coltello alla gola ad un agente, facendolo in… - ladyrosmarino : RT @fanpage: Paura al Duomo di Milano, uomo armato prende in ostaggio una guardia giurata #12agosto - agenzia_nova : Paura al Duomo di #Milano - alexfoti : RT @qn_giorno: #Milano, paura in Duomo: guardia giurata presa in ostaggio. Arrestato un uomo -