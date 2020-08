Milano, panico in Duomo: prende in ostaggio vigilante, fermato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Milano, attimi di panico in Duomo. Un maghrebino ha preso in ostaggio un vigilante, dopo una breve trattativa è stato arrestato A Milano momento di panico in zona Duomo attorno all’ìora di pranzo. Un uomo improvvisamente ha preso in ostaggio una guardia giurata dopo essere sfuggito ad un controllo di polizia sul sagrato della chiesa. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

zia_dadde : Migrante semina il panico in Duomo: punta il coltello all'agente e lo fa inginocchiare - - maximum855 : @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @comuni_anci @GDF Intanto a Milano un magrebino semina il panico in duomo… - SecolodItalia1 : Panico al Duomo di Milano: immigrato minaccia col coltello una guardia e la fa inginocchiare - Italia_Notizie : Migrante semina il panico in Duomo: punta il coltello all'agente e lo fa inginocchiare - Malditesta2 : @repubblica Mi auguro diate cotanta importanza anche al Signore NON Italiano che ha seminato panico nel Duomo di Milano. -