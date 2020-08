Milano, l’ex area Expo cambia volto: il futuro è innovativo con il progetto MIND, il più grande distretto italiano dedicato alla ricerca scientifica [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’area Expo sarà trasformata in MIND, ovvero Milano Innovation District. Dopo lo stop a causa dell’emergenza coronavirus, sono ripresi i lavori per trasformare il sito in un distretto innovativo. Si tratterà di un distretto della scienza, del sapere e dell’innovazione con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio e valorizzare gli investimenti già sostenuti. Il primo quartiere della “città nella città” sorgerà nei pressi della fermata di Rho Fiera Milano e nel 2023 l’area dovrebbe ospitare già 20.000 “abitanti” (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Il primo distretto ... Leggi su meteoweb.eu

