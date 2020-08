Milano, il fermo dell'egiziano nel Duomo. Il video esclusivo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Redazione Dopo aver travolto una guardia giurata, l'egiziano è entrato nella cattedrale e ha minacciato con un coltello un altro agente. Lo ha fatto inginocchiare davanti l'altare. Dopo minuti di terrore, gli agenti sono riusciti a disarmarlo  Leggi su ilgiornale

zanni_debora : RT @VitoGenerosoBis: Milano, immigrato africano minaccia con un coltello e prende in ostaggio una guardia giurata in Duomo. Il PD, rimane d… - VitoGenerosoBis : Milano, immigrato africano minaccia con un coltello e prende in ostaggio una guardia giurata in Duomo. Il PD, riman… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona fine traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Allacciamento A13 Bologna-Padova (K… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Allacciamento A13 Bologna-Padova (Km 14,… - vivacecilia2019 : @Antonie34106935 @Lia01922038 Milano e piena zeppa de soldi eppure l'ha piantata in 4 e 4 otto per correre per l'en… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano fermo Milano, il fermo dell'egiziano nel Duomo. Il video esclusivo ilGiornale.it PALAZZO MARINO. SCAVUZZO: “GRAZIE AGLI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO PER L’INTERVENTO IN DUOMO TEMPESTIVO ED EFFICACE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2020 – “Plauso e ringraziamento per gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Milano Centro per il tempestivo ed efficace intervento che ha permesso lo ...

Inter, Brozovic: alcoltest non regolare, il giudice gli ha restituito la patente di guida

Il giudice di pace ridà la patente a Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter era passato col rosso lo scorso 11 luglio, infrazione che gli era costata la revoca del documento di guida. Fermato ...

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2020 – “Plauso e ringraziamento per gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Milano Centro per il tempestivo ed efficace intervento che ha permesso lo ...Il giudice di pace ridà la patente a Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter era passato col rosso lo scorso 11 luglio, infrazione che gli era costata la revoca del documento di guida. Fermato ...