Milan, Boban: “Il nostro lavoro è stato rivalutato. Con Ibrahimovic è cambiato tutto, Rebic…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Zvonimir Boban e le ottime prestazioni del Milan.Dopo lo stop per il lockdown a causa dell'emergenza Coronavirus, il Milan di Stefano Pioli è stata senza dubbio una delle squadre più in forma della Serie A, riuscendo a risalire la classifica e a qualificarsi per i preliminari della prossima edizione dell'Europa League.Calciomercato Milan, i rossoneri puntano de Paul: i friulani dettano le condizioniA commentare la bellissima ultima parte di stagione giocata dai rossoneri è intervenuto l'ex dirigente del club, Zvonimir Boban, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni del Corriere del Ticino:"Il Milan ha avuto bisogno di due giocatori di esperienza e di un po’ di tempo. Le scelte che avevamo fatto a suo tempo ... Leggi su mediagol

