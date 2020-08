Mika Salo: “Raikkonen potrebbe smettere a dine stagione” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Kimi Räikkönen potrebbe avere pochi altri giri da aggiungere a quelli che già definiscono un record – 16.845 giri in gara in Formula 1, superato Michael Schumacher. Iceman ha un contratto in scadenza a fine stagione con l’Alfa Romeo e difficilmente si arriverà a un rinnovo. Lo crede anche il suo connazionale Mika Salo, che come lui ha corso in Ferrari – in sostituzione proprio di Schumacher, nel 1999: “La situazione mi sembra molto preoccupante. La macchina non va bene, le prestazioni dell’Alfa Romeo stanno inoltre risentendo dei problemi al motore Ferrari. Non mi sembra che Räikkönen sia molto motivato“, ha riferito il finlandese al quotidiano Ilta-Sanomat. Räikkönen nel 2020 compirà 41 anni e ... Leggi su giornal

Il futuro di Raikkonen è in bilico e c’è già chi bussa all’Alfa

Per Kimi Raikkonen la lunga avventura targata F1 cominciata nel 2001 potrebbe essere giunta ai titoli di coda. E’ chiaro che la C39 che sta guidando non potrà mai consentirgli di lottare per la zona ...

